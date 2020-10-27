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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Durmuş için taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak taziyelerini bildirdi.
    • AA
    • 27.10.2020 - 16:51
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 17:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Durmuş için taziye telefonu

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefonda görüştü.

    TAZİYELERİNİ İLETTİ

    Görüşmede, taziyelerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Osman Durmuş için taziye telefonu #1

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