Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu mekanlarda bulunmayın uyarısı

İstanbul'da yaşanan vaka artışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini belirten Erdoğan, salgınla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilere koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın'da vaka artışı görüldüğünü belirtmişti.

Konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadelenin yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplu mekanlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"TOPLU MEKANLARDAN CİDDİ OLARAK KAÇINMAK GEREKİYOR"

"Şu an itibari ile İstanbul salgında hemen hemen en önde gelen illerimizden. Bu konuda tüm mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz. Toplu mekanlardan ciddi olarak kaçınmak gerekiyor. Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor.

"HASSASİYET GÖSTERELİM"

Buna kendi evlerimiz de dahil. Gerektiğinde hassasiyeti gösterelim. Ne gibi tedbirler alınabileceği yönünde çalışıyoruz, ona göre de önlemlerimizi alacağız. Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız. Ancak bu yeterli değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu mekanlarda bulunmayın ViDEO