23 Şubat'ta temeli atılan Tersane İstanbul'un son aşaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'daki tersane önünde tezahüratlarla karşılandı.

Geçtiğimiz 23 Şubat tarihinde, İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olacak Terane İstanbul'un temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul Projesinde çalışmalar devam ediyor.

TERSANE İSTANBUL'U İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'u inceledi VİDEO



VATANDAŞLAR TEZAHÜRATLA KARŞILADI

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kasımpaşa'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahında bulunan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara da el sallayarak yanıt verdi.

Erdoğan'ı, Kasımpaşa'da toplanan vatandaşlar tezahüratla ve Kasımpaşa atkılarıyla karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİLER

Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.