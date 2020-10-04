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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'u inceledi

    23 Şubat'ta temeli atılan Tersane İstanbul'un son aşaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'daki tersane önünde tezahüratlarla karşılandı.
    • AA
    • 04.10.2020 - 16:07
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'u inceledi

    Geçtiğimiz 23 Şubat tarihinde, İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olacak Terane İstanbul'un temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

    280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul Projesinde çalışmalar devam ediyor.

    TERSANE İSTANBUL'U İNCELEDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'u inceledi VİDEO

    VATANDAŞLAR TEZAHÜRATLA KARŞILADI

    Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kasımpaşa'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahında bulunan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara da el sallayarak yanıt verdi.

    Erdoğan'ı, Kasımpaşa'da toplanan vatandaşlar tezahüratla ve Kasımpaşa atkılarıyla karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul u inceledi #1

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİLER

    Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul u inceledi #2

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul u inceledi #3

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