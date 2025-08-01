Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile görüştü

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

HÜKÜMET TEKLİFİNİ REVİZE ETTİ, RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor.

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti.

Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

"TALEBİMİZ İKİNCİ ALTI AY 16.57 İDİ"

Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin arından Atalay, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (TES-İŞ) Kamu Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, görüşmenin olumlu geçtiği mesajını verdi.

Hükümetin en son teklifinin ilk altı ay için yüzde 24,1 ikinci altı ay içinse yüzde 11 olduğunu hatırlatan Atalay, "Yani burada bizim talebimiz ikinci altı ay 16.57 idi. Yani bizim talebimiz oydu. Yani gerçekleşen enflasyon" diye konuştu.

"2025 YILININ İKİNCİ 6 AYI İÇİN VERİLEN YÜZDE 11’İ AŞTIK AMA YÜZDE 16,67’Yİ BULMADI"

Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, "2025 yılının ikinci 6 ayı için verilen yüzde 11’i aştık ama yüzde 16,67’yi bulmadı. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek" açıklamasında bulundu.

"TEKLİF YÜZDE YÜZ OLUMLU DEĞİL. AMA OLUMLUYA YAKIN"

Hükümetin yaptığı son teklife ilişkin konuşan Atakay, "Yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Arkadaşlarımızı değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar. Sendikalar, işçi, onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım" ifadelerine yer verdi.