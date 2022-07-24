Darende'de çocuklara hediye dağıtıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde kırsal mahallelerdeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İş insanı Ali Güneş ve mahalle muhtarlıklarının düzenlediği etkinliklerde, çocuklara kitap, çikolata, oyuncak ve giysi hediye edildi.

Kırsal mahalleleri gezerek çocukları sevindiren Güneş ve beraberindeki iş insanları, Yazıköy Mahallesi'nde çocuklara Türk bayrağı verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı'nın da katıldığı etkinlikte 80'e yakın çocuğa hediyeler ulaştırıldı.

"Onların yüzündeki mutluluk bizim için önemli"

Güneş, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Paylaşma duygusunun gelişmesi için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Her yıl düzenli olarak ilçemizin köylerini gezerek yüzlerce yavrumuza çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. İhtiyaç halinde engelli yavrularımızın hayatını kolaylaştıracak eşyaları da alarak onların sosyal hayata katılmasını sağlıyoruz. Onların yüzündeki mutluluk bizim için önemli." dedi.