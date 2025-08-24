Denizli Pamukkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının ekipler tarafından büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.

"TAMAMEN KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

Paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

NEREDE ETKİLİ OLDU?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam saatinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi.

YANGININ SEYRİ

Cankurtaran mevkiindeki orman dışı alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Yerleşim yerlerine uzak bölgedeki yangında, alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA'larla, vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle çalışmalara destek verdi. Motosikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yaptı. Havanın kararmasıyla hava müdahalesi sona erdi. Karadan ise gece boyunca ekiplerin çalışması devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başlandı. Güncel olarak alevlere 9 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel ile müdahale edilirken Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.