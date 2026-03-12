Emekliler için başladı: Halkbank'a gelene 12 bin TL müjdesi

Mart 2026 itibarıyla Halkbank emekli promosyonu kampanyası, maaşını taşıyan vatandaşlar için 12 bin TL'ye kadar yükseldi.
Emekli maaşını farklı bankalara taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için bankaların promosyon kampanyaları yakından takip ediliyor.
Mart 2026 itibarıyla Halkbank tarafından sunulan emekli promosyonu da güncellendi.
Maaşını bankaya taşıyan ve belirli taahhütleri yerine getiren emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.
İşte, Halkbank Mart 2026 emekli promosyonu kampanya detayları...
HALKBANK PROMOSYONU:
Toplam Kazanım: 12.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek Avantaj: Ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olanlara 5.000 TL
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi