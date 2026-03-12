Aydın merkezli ücret iadesi dolandırıcılığında 122 milyonluk vurgun

Dolandırıcılık olaylarının tespit edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonuç verdi.

Yapılan incelemelerde Türkiye'de bulunan işletmeleri arayarak sözde "ücret iadesi" almak suretiyle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDA 122 MİLYON LİRA YAKALANDI

Bu kapsamda 2020-2026 yılları arası banka hesaplarında 122 milyon 6 bin 786 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs, 11 Mart'ta İzmir'in Bayraklı ve Balçova ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda, 3 adet akıllı cep telefonu ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen banka kartlarına el konuldu.

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen A.T. ve S.A. isimli şahıslar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, K.C.A. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.