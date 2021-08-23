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    • Denizli'de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçtan çıkamayan sürücü yaşamını yitirdi

    Denizli'de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçtan çıkamayan sürücü yaşamını yitirdi

    Acıpayam ilçesinde, akaryakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle devrildi. Tanker Kısa sürede yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü ise hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 23:19
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    Denizli'de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçtan çıkamayan sürücü yaşamını yitirdi

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

    Mazot yüklü akaryakıt tankeri, seyir halinde ilerlerken Aladdin Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

    Savrulan tır önce karşı şeride geçti. Daha sonra şarampole düşerek takla atan tanker, yol kenarındaki bir tarlaya devrildi. Tanker kaza sonrası yanmaya başladı.

    Denizli de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçtan çıkamayan sürücü yaşamını yitirdi #1

    SÜRÜCÜ ARACIN İÇİNDEN ÇIKAMADI

    Kısa sürede alev topuna dönen tankere kimse müdahale edemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Alevler söndüğünde tanker sürücüsünün araç içerisinden çıkamadığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

    Kaza ve yangın sebebiyle Acıpayam-Denizli karayolu bir süreliğine süreliğine trafiğe kapatıldı.

    Alevler sönünce yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

    Denizli de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçtan çıkamayan sürücü yaşamını yitirdi #2

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