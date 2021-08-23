Haberler

İç Haber

Denizli'de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçtan çıkamayan sürücü yaşamını yitirdi

Denizli'de akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçtan çıkamayan sürücü yaşamını yitirdi

Acıpayam ilçesinde, akaryakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle devrildi. Tanker Kısa sürede yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü ise hayatını kaybetti.