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    Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı

    Denizli’nin Çameli ilçesinde görevli bir imam, cemaate aşı hakkındaki telkin ve söylemlerinin ardından açığa alındı.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 23:41
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    Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı

    Denizli’nin Çameli ilçesinde görevli bir imam, aşıya karşı cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğu ifadelerini kullandı.

    Maske kullanmanın da gerekli olmadığını ifade eden imam virüse inanmadığını söyledi.

    HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Mahalle imamı, telkin ve söylemleri nedeniyle Çameli Kaymakamlığınca açığa alındı.

    İmamın ismi ve görev yaptığı cami bilgisi verilmezken, açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı.

    Denizli de aşı karşıtı imam açığa alındı #1

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