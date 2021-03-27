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    Denizli'de eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı

    Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan eyleme hazırlandığı değerlendirilen örgüt üyesi tutuklandı.
    • AA
    • 27.03.2021 - 19:19
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 19:31
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    Denizli'de eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi M.Ç'nin (30) kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

    Eylem hazırlığı yaptığı belirlenen M.Ç, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Şüphelinin evinde yapılan aramada aralarında patlayıcı yapımına ilişkin bilgilerin de bulunduğu dijital belgeler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

    Denizli'de eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı VİDEO

    Denizli de eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı #1

    Denizli de eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı #2

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