Denizli'de gurbetçiyi döviz bozdurma teklifiyle dolandırdılar

Denizli’de dolandırıcıların tuzağına düşen gurbetçi, yaklaşık değeri 300 bin TL olan 30 bin pounda 150 bin TL kâr ile sahip olmak isterken, eline tutuşturulan bomboş çanta ile kaldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Almanya’dan Türkiye’ye akrabasının yanına gelen Şahin Umar’ın telefonu tanımadığı kişi tarafından arandı.

Telefonu açan Umar, kendisini Muharrem A. olarak tanıtan kişiyle konuşmaya başladı.

YARI FİYAT TEKLİF ETTİ

Muharrem A., kız kardeşinin hastanede yattığını söyleyerek elinde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki 30 bin poundu, 150 bin TL’ye acilen bozdurmak istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden Şahin Umar, yeğeninden borç para aldı. Ardından Muharrem A., hastanede buluşacaklarını söyledi. Başka bir yeğeniyle beraber yola çıkan Umar’ı arayan Muharrem A., ilk başta Lise Caddesi’nde kendilerini almalarını söyledi.

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PARAYI ALIP UZAKLAŞTI

Muharrem A. ve yanında getirdiği Osman Y., Umar’la bir araya geldi. Sonrasında Muharrem A., Değirmenönü Mahallesi’ni tarif ederek Umar’ı yönlendirdi. Ardından Umar, araçtan indikten sonra çantadan parayı çıkardı. O sırada Osman Y. parayı alarak Muharrem A. ile beraber hızlıca uzaklaştı.

POLİS MESAJ ATARAK İRTİBATA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Şüphelilerin paraları alıp hızla uzaklaşmasından sonra arkalarından koşan Umar ve akrabası yetişemeyerek polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Umar ile konuşarak bilgi aldı. Sonrasından ekipler, Umar’ın şüphelileri aramasını istedi.

Umar şüphelileri ardı ardına aramasına rağmen telefonları yanıtsız kaldı. Polis, ardından Umar’ın telefonuyla şüphelilere mesaj atarak irtibata geçmeye çalıştı.

"PARALARI VERME DEDİM"

Umar şüphelilerin isimlerini ve bilgilerini polise anlatırken akrabası, “Sırf bunun için iyilik yapmak istedi. Ama o kadar dedim ki ona verme paraları verme.” dedi.

O sırada Umar ise “Benim de kârım olacaktı. Hastamız kurtulacak ölüyor falan deyince ikna olduk.” diye konuştu.