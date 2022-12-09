Petrol
76.54
0.51%
Euro
19.727
0.20%
Dolar
18.6423
0.02%
Altın
1.077
0.51%
Borsa
4856
0.00%
Bitcoin
324.567
2.02%
BTXN Coin
5.09
-0.77%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Denizli'de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe

    Geceleri yola çıkan ve araç altında kalan hayvanların neden olduğu kazalarının sayısındaki artış, jandarmayı harekete geçirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 'Reflektörlü Küpe' projesini geliştirdi.
    • 09.12.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe

    Türkiye genelinde son yıllarda kara yoluna çıkarak araçların altında kalan küçükbaş ve büyükbaşların ölmesiyle sonuçlanan sürü kazalarının önüne geçmek isteyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 'Reflektörlü Küpe' projesi geliştirdi.

    Kulaklarındaki küpelere reflektör takıldı

    Küçükbaşların kulaklarındaki küpelere takılan reflektörler ve çobanlara dağıtılan gece karanlığında sürücülerin rahat görebilmelerini sağlayan reflektör yelekler, özel uygulamayla ilk kez denendi.

    Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'nde yapılan ilk uygulamada sürücülerin hem küçükbaş sürüsünü hem de çobanları fark ettikleri gözlendi.

    Projeye olumlu dönüş alındı

    Gece saatlerindeki uygulamayı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri gerçekleştirdi.

    Projeyle ilgili sürücülerden olumlu dönüş alınırken, bölge çobanları da sürü kazaları nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğünü belirterek, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

    İl Jandarma Komutanlığı, örnek projesini Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdi.

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #1

    "Hayvanlarımız yollardan geçerken, kulaklarındaki reflektörler araçların farlarıyla parlıyor"

    Bölgede çobanlık yapan Adem Kirt, "Hayvanlarımız yollardan geçerken, kulaklarındaki reflektörler araçların farlarıyla parlıyor. Araç sürücüleri de yolda hayvan sürüsü olduğunu fark ediyor. Biz çobanlara da yelek dağıttılar. Sürücüler yolda bizi de fark edebiliyor. Projenin Türkiye geneline yayılması çok önemli" dedi.

    Çoban Bekir Kirt ise "Jandarmanın geliştirdiği proje biz çobanları ve hayvanlarımızı kazalardan kurtaracak. Jandarma ekipleri koyunlarımızın kulaklarına reflektör yapıştırdı. Denemek için kara yoluna çıkardık ve faydasını gördük. Araçların farları sürüdeki reflektörleri parlatıyor ve sürücüler yolda hayvan sürüsünün olduğunu fark edebiliyor. Bu projeyle hayvan kazalarının önüne geçilebilir" diye konuştu.

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #2

    "Bu sistem yayılmalı"

    Otomobil sürücüsü Ömer Ay da "Kara yolunda otomobilimle gelirken sürüyü parlamalardan dolayı fark ettim ve yavaşladım. Hayvanlar ve çobanlar için çok faydalı bir proje. Böyle bir uygulamayı ilk kez gördüm. Daha önce bu bölgede sürü kazaları yaşanmıştı. Bu tür kazaların önüne bu projeyle geçilebilir. Bu sistem yayılmalı" dedi.

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #3

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #4

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #5

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #6

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #7

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #8

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #9

    Denizli de jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe #10


    Gizli sırlar ifşa olabilir! İşte 8 Aralık İkizler dolunayının Koç, İkizler, Oğlak ve diğer burçlara etkisi!
    Yaşam

    Gizli sırlar ifşa olabilir! İşte 8 Aralık İkizler dolunayının Koç, İkizler, Oğlak ve diğer burçlara etkisi!

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video
    Magazin

    Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video

    Görüş Bildir