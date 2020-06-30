Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

Çıktığı gece yürüyüşünde kuzeniyle tartışınca eve gitmek için geri dönen engelli genç, 14 saat sonra bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde 17 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli genç, kuzeniyle kavga ettikten sonra kayboldu.

YÜRÜYÜŞE ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Yaklaşık 3 aydır Gümüş Mahallesi'ndeki dayısı Hasan Baysal ile birlikte yaşayan Sezer İncesu, kuzeni ile birlikte Yazır Mahallesi'nde gezintiye çıktı. Gece geç saatlerde kuzeni ile tartışan İncesu, Gümüş Mahallesi’ne dönmek için yola çıktı ve bir daha haber alınamadı.

JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Akrabalarının ve komşularının İncesu'dan haber alamaması üzerine, engelli gencin kendisini ifade edemediği belirtilerek jandarmaya haber verildi.

İncesu için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

DAYISI TARAFINDAN BULUNDU

Yaklaşık 14 saatlik çalışma devam ederken İncesu'nun, dayısı Hasan Baysal tarafından Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dedeçamı mevki yakınlarında yolda yürürken bulunduğu belirtildi. Evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu’nun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Diğer yandan, jandarma ve polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelediği ve gittiği istikametler yönünde detaylı arama çalışmaları yaptığı öğrenildi.