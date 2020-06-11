Denizli'de selfie çekerken gölete düşen 2 kişi boğuldu

Kale ilçesi Sazak Baraj Göleti'ne pikniğe giden aileden dayı-yeğen selfie çekmek isterken gölete düşerek boğularak can verdi.

Denizli’nin Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Baraj Göleti'ne Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı (20) aileleriyle birlikte piknik yapmaya gitti.

YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN ATLADI İKİSİ DE BOĞULDU

Gülsüm Mayuk selfie yaparken ayağının kayması sonucu suya düştü. Dayısı Melik Tunahan Nazalı da onu kurtarmak için arkasından gölete atladı.

Dayı-eğen gölette boğularak can verdi.

"YANDI YÜREĞİM"

Olay yerinde cesetlerin çıkarılmasını bekleyen Nazalı’nın babası Yaşar Nazalı, “Tunahan’ım ben seni böyle mi bekleyecektim? Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü” diyerek feryat etti. Nazalı’nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









