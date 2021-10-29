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Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.