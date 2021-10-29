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    Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

    Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

    Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 17:23
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    Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde koronavirüs salgınında görev yapan sağlık personelini temsil eden heykellerin de bulunduğu bir park inşa edildi.

    Parkta yer alan beyaz önlük ve maske takmış 3 heykeli görenler, heykellerin sağlık çalışanlarını temsil edemeyeceğini belirterek, tepki gösterdi.

    Görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan o heykeller, dün gece saatlerinde kaldırıldı.

    DEPOYA KALDIRILDI

    Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin Merkezefendi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

    Heykellerin yerine ‘Çalıştıkça büyür aşkımız’ yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

    Sağlık personellerini simgeleyen heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

    Denizli'de sağlıkçı heykelleri tepki çekti VİDEO

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