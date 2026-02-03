Deprem bölgesinde afeti yaşayan inşaat işçileri, yaraları sarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmaları tüm hızıyla sürerken inşaatların yükünü, büyük ölçüde yine depremi yaşayan işçiler omuzluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; TOKİ, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor.

ŞANTİYELERDE GÜN DOĞMADAN MESAİ BAŞLIYOR

Deprem konutlarının yükseldiği şantiyelerde işçiler, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. Demir bağlamadan beton dökümüne, kalıp işlerinden altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda görev alan emekçiler, konutların bir an önce tamamlanması için yoğun tempo harcıyor.

HEM YARALI HEM UMUT TAŞIYAN İŞÇİLER

Kendileri de depremzede olan işçiler, bir yandan yaşadıkları acıların izlerini taşırken diğer yandan kentlerinin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunuyor. Çalışmalar sayesinde hem aile bütçelerine destek sağlıyor hem de depremzedelerin güvenli yuvalara kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşıyorlar.

"ŞEHİRLERİMİZ YENİDEN NEFES ALACAK"

Deprem bölgesinde süren inşa seferberliğiyle birlikte kalıcı konutlara yerleşim sürecinin hız kazanması hedeflenirken sahada ter döken afetzede işçiler, şehirlerinin yeniden eski canlı günlerine döneceğine inanıyor. Emekçiler, yükselen her bina ile umutların da yeniden filizlendiğini ifade ediyor.