Devlet Bahçeli Twitter'a döndü

Sosyal medya ile ilgili yasanın Meclis'ten geçene kadar tweet atmayacağını söyleyen Bahçeli, ilk paylaşımını yaptı.

Bir süredir sosyal medya ağlarını kullanmaya ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’a dönüş yaptı.

MHP Lideri temmuz ayının başında yasa geçmeden sosyal medya kullanmayacağını söyleyerek "Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli sosyal medya ile ilgili yasanın TBMM’den geçmesinin ardından ilk Twitter mesajını paylaştı.

İLK MESAJ KARAGÜMRÜK

Süper Lig’e çıkan son takım olan Fatih Karagümrük’ü tebrik eden MHP lideri, şunları yazdı:

Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.