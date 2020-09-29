Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan saldırılarının yaşandığı bir dönemde Bakü'ye desteğini iletti.

Türkiye, Ermenistan'ın saldırılar düzenlediği Azerbaycan'a desteğini kararlılıkla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir sempozyumda yaptığı açıklamada, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbi ile dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman Can Kardeşlerimizin yanındayız." diyerek, Bakü'ye desteğini vurgulamıştı.

AZERBAYCAN İLE YENİ GÖRÜŞME

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüştü.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun, Ermenistan ordusunun saldırıları karşısında Ankara'nın, Azerbaycan'a olan desteğinin altını çizdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum ViDEO