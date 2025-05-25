Dışişleri'nden Suriye açıklaması: ABD ve AB’nin adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"SURİYE İÇİN ATILAN ADIMLAR MEMNUNİYET VERİCİ"

Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Keçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düzenlemeler, Suriye’nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye’de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir"

ŞARA İLE ERDOĞAN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir araya gelmişti.

Erdoğan-Şara görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmıştı.