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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da dua etti

    Ali Erbaş'ın duasına binlerce kişi "amin" diyerek katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 14:07
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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da dua etti

    Ayasofya, 86 yıl aradan sonra yeniden cami statüsüne kavuştu.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yazılı tabelanın asıldığı tarihi yapı, Cuma namazıyla ibadete açıldı.

    ERBAŞ'TAN DUA

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda dua etti.

    İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, Erbaş'ın yaptığı dualara "amin" diyerek katıldı.

    Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'de dua etti VİDEO

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da dua etti #1

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