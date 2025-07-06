Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her yıl 20 bin hafız yetiştiriyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak’ın Silopi ilçesinde inşa edilen Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nun açılış törenine katıldı. Açılışa Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Müftüsü Orhan Örnek ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kursun yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür belgeleri verildi. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Peygamber'in “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” hadisini hatırlatarak, bu kursun geleceğin annelerini Kur’an ve peygamber ahlakıyla yetiştirecek önemli bir eğitim merkezi olacağını söyledi.

"KADIN, AİLENİN TEMEL DİREĞİDİR"

Erbaş, kadının ailedeki rolüne dikkat çekerek, “Annelerimizin iyi yetişmesi gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’de de anneye özel vurgu yapılır. Aile sağlam olursa toplum da sağlam olur. Anneler, çocuklarına rehberlik eder; eşlerine örnek olur. Bu Kur’an kurslarımızda hem dini hem ahlaki değerler öğretiliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılı “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Erbaş, önümüzdeki 10 yılın da aynı tema altında geçeceğini söyledi.

"2 BİNE YAKIN KUR'AN KURSUNDA 100 BİN HAFIZ EĞİTİM GÖRÜYOR"

Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin Kur’an kursunun faaliyet gösterdiğini belirten Erbaş, "Şu anda 100 bin civarında hafızlık eğitimi alan öğrencimiz var. Her yıl 15-20 bin öğrenci icazet alıyor. Bu öğrencilerimiz Kur’an’ı ezberleyerek büyük bir şeref taşıyor" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda dinler tarihi hocası olduğunu belirten Erbaş, Tevrat, İncil ve farklı kutsal metinleri karşılaştırmalı olarak incelediğini, Kur’an-ı Kerim’in eşsizliğini bu vesileyle bir kez daha kavradığını söyledi. "Kur’an, hayat rehberidir. Onun yaşanması ve hayatın merkezine alınması gerekiyor" diyen Erbaş, Gazze’de yaşananlara da değinerek İslam’ın savaş ahlakını ve masumları korumayı temel alan anlayışını vurguladı.

"KUR'AN KURSLARI, AHLAK VE BİLİNÇ MERKEZİDİR"

Erbaş, “Kur’an kurslarında sadece ezber değil; hasetten, gıybetten, kin tutmaktan uzak duran bir ahlakı da öğretiyoruz. Bu anlayışla yetişen gençlerimiz topluma umut ve huzur getirecek" dedi.

VALİ EKİCİ: "YIL SONUNA KADAR 20 OKUL DAHA YAPILACAK"

Programda konuşan Vali Birol Ekici, açılışı yapılan Kur’an kursunun çocukların hem dini hem de toplumsal gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, “2024-2025 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa’dan sonra en fazla öğretmen ataması Şırnak’a yapıldı. 26 bin öğrencimiz halen ikili eğitim görüyor, yıl sonuna kadar bu durumu sona erdirmek için 20 okulun yapımı planlanıyor” dedi.

Ekici ayrıca yaz okullarının başladığını ve bölgede çocuklara dini eğitimin yanı sıra değerler eğitimi de verildiğini ifade etti. Kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısına da değinen Ekici, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

TATAR: "KURSA KATKI SAĞLAYANLARA MİNNETTARIZ"

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın iki gündür bölgede çeşitli temaslarda bulunduğunu belirterek teşekkür etti. İl Müftüsü Orhan Örnek ise kursun açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri kurumu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Programa Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, MHP İl Başkanı Koçero Saluci, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, bölge müftüleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.