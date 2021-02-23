Diyarbakır anneleri 540 gündür evlat nöbetinde

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi devam ediyor.

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önüne gelen ailelerin evlat nöbeti 540’ıncı gününe girdi.

HDP'nin desteği ile terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler, çocuklarını ısrarla istemeye devam ederken, bu ailelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, yaptığı açıklamalarda oğlunu geri istediğini ifade etti.

"HERKES SAFINI BELLİ ETSİN"

Baba Aydın, yaptığı açıklamalarda eylemlerinin 540'ıncı gününe girdiklerini ve halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını ifade etti.

Herkesin safının artık belli olmasını istediklerini belirten Aydın, "Bizim yanımıza gelen ve bize destek vermek isteyenler artık saflarını belli ettirsinler. Ya terörden yana olsunlar ya da devletimizin yanında olsunlar. Bizler burada bulunan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler olarak sonuna kadar devletimizin yanındayız.” dedi.

“HDP BİLE DAYANAMADI”

Mağdur olduklarını ifade eden baba Aydın, şu sözleri kaydetti:

“HDP bile annelerin gözyaşlarına dayanamayıp, kapatıp gitti. Oğlum da beni görüyor ve duyuyor ise bir an önce kaçıp teslim olmasını istiyorum.”