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    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum

    Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi tüm kararlılığı ile devam ediyor.
    • AA
    • 17.03.2021 - 15:46
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    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum

    Diyarbakır’da, 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde sürmekte olan evlat nöbeti 562. gününde de devam etti.

    Başka şehirlerden Diyarbakır’a evlatları için gelen aileler, nöbet çadırını terk etmeden mücadeleyi sürdürdü.

    KOCAELİ'DEN GELDİ

    Evladını bekleyen ailelerden Fadime Aksu isimli anne, evladı için Kocaeli’den gelerek, 7 yıl boyunca haber alamadığı oğlu Eren Yalçın’ı HDP’den geri istedi.

    Rahatsızlıklarına rağmen çadırda olduğunu söyleyen Aksu, oğlunu dağa kaçırıp kendisini evladından ayıranların aynı acıları çekmesini istediğini söyledi.

    “GÖZLERİMİN DAMARLARI KURUDU”

    Evladı için gözyaşı döken anne Aksu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu 6 yıldır balkonda, kapıda bekledim. Bir anne olarak çok acı çektim. Çok ağladığım için gözlerimin damarları kurudu. 3 defa ameliyat oldum. Onlara sesleniyorum, çocuğumu bıraksınlar. Eren'imi almadan gitmeyeceğim. PKK'dan korkmuyorum."

    Anne Aksu, mücadeleleri boyunca kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #1

    16 YAŞINDA KAÇIRILDI

    16 yaşındayken Siirt’te dağa kaçırılan Yusuf Ödümlü’nün babası Nurettin Ödümlü ise, 7 yıldır evladının sesini bir kere bile duymadığını söyledi.

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #2

    “ACIDAN AKLIMIZIN YARISINI KAYBETTİK”

    Evlat nöbetine eşi ile dönüşümlü katıldıklarını ifade eden baba Nurettin Ödümlü, "Evladımı HDP'den istiyorum. HDP çocuklarımızı götürdü. Çocuğum gelmeden mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Gerekirse HDP Genel Merkezinin önüne gideriz. Her gün ölüyoruz, evlat acısı zor. Bu 40 yıl içinde 10 binlerce evlat acısı çekmiş bizim gibi insanlar toprağın altına girdi. O acıyla öldüler. Evlat acısından aklımızın yarısını kaybettik." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #3

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #4

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #5

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #6

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #7

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #8

    Diyarbakır annesi Fadime Aksu: PKK’dan korkmuyorum #9

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