Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın çıktı

Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın çıktı

Bağlar ilçesinde bulunan halde çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncuya ait iş yerinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ihbar üzerine hale itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

















