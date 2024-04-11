Diyarbakır'da eski ve yeni muhtarın aileleri arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da çıkan kavgada kan aktı..
Öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Umur Mahallesi'nde meydana gelen olayda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, eski muhtar Hasan Acun ile yeni muhtar Celal Biçer'in aileleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
1'i ağır 2 kişi yaralandı
Eski muhtar Hasan Acun'un eşi Hanım Acun ile kavgayı ayırmaya çalışan Erdal G., tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hanım Acun müşahede altına alınırken, durumu ağır olan Erdal G. ise Diyarbakır'a sevk edildi.
2 gözaltı
İki şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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