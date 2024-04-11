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Diyarbakır'da eski ve yeni muhtarın aileleri arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da eski ve yeni muhtarın aileleri arasında silahlı kavga Diyarbakır'ın kırsal Umur Mahallesi'nde eski ve yeni muhtarların aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.