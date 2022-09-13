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    Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 107'nci gününde

    6 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi için evlat nöbetine katılan ağabey, "Orası bizim yurdumuz ve devletimiz değil. Bir devletimiz varsa o da Türkiye Cumhuriyeti'dir” dedi.
    • 13.09.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:57
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 107'nci gününde

    Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için eyleme katılan ailelerin direnişi bin 107'nci gününe ulaştı.

    Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, birçok anneye umut oldu.

    Bu kapsamda Van, Muş ve Mardin'de de aileler eylemler düzenlemeye başladı.

    Kardeşi için eyleme katıldı

    Muş'tan Diyarbakır'a gelen Ümit Özcan, 6 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için eyleme katıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; ailecek Muş ve Diyarbakır’da eylemde olduklarını kaydeden Özcan, kardeşini almadan bırakmayacaklarını aktardı.

    Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 107'nci gününde ViDEO

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 107 nci gününde #1

    "Orası bizim yurdumuz ve devletimiz değil"

    Özcan, “Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya sattı. Kardeşim gelene kadar bu bina önünden kalkmayacağız. Hem Muş’ta hem de Diyarbakır’da eylem yapıyoruz. Kardeşim eğer beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel, orası senin yerin değil senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'nin yeridir, orası bizim yurdumuz ve devletimiz değil. Bir devletimiz varsa oda Türkiye Cumhuriyeti'dir.” dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 107 nci gününde #2

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 107 nci gününde #3

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 107 nci gününde #4

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 107 nci gününde #5


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