Diyarbakır'da İbranice el yazması parşömen ele geçirildi
13 sayfa el yazması İbranice parşömen kağıdı, 1,5 milyon dolara satılacağı esnada jandarma tarafından ele geçirildi. Parşömenleri satmaya çalışan ve alıcı olan toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 13.08.2020 - 14:28
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı.
Jandarma, gerçekleştirdiği istihbari çalşmalar sonucunda merkez Bağlar ilçesinde oturan bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1,5 milyon Dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
13 PARÇA PARŞÖMEN KAĞIDINI 1,5 MİLYON DOLARA SATACAKLARDI
Ekipler, kimliklerini belirleyip takibe aldıkları şüphelileri, Bağcılar Mahallesi Lice Afet Küme Evleri mevkiinde tarihi eserler için pazarlık yapan 5 kişi, suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 parça İbranice el yazması parşömen kağıt ele geçirildi.
ESERLER MÜZEYE, KAÇAKÇILAR GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.