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Diyarbakır'da İbranice el yazması parşömen ele geçirildi

Diyarbakır'da İbranice el yazması parşömen ele geçirildi

13 sayfa el yazması İbranice parşömen kağıdı, 1,5 milyon dolara satılacağı esnada jandarma tarafından ele geçirildi. Parşömenleri satmaya çalışan ve alıcı olan toplamda 5 kişi gözaltına alındı.