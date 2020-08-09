Diyarbakır'da imam, Kürtçe mevlid gerçeğini anlattı

Kürtçe mevlidin kesildiği yönündeki iddialara değinen İmam Cumali Kaçar, asılsız iftiralarla milleti birbirine düşürmek isteyenler olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da Kürtçe mevlidin kesildiği iddia edildi.

Ancak yalan, kısa sürede ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Satı Mahallesi'nde yaşayanlar, imamın, taziyede Kürtçe mevlit okunduğu için jandarma tarafından uyarıldığına yönelik iddiayı reddetti.

Satı Mahallesi sakinleri, "Sur ilçesi Satı Mahallesi'nde, mahalle imamının taziyede Kürtçe mevlit okuduğu için jandarma tarafından uyarıldığı, mevlidin Türkçe veya Arapça okunmasını istediği" haberine ilişkin açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR TEHDİT YOK"

İmam Cumali Kaçar, "5 senelik görevim süresince herhangi bir tehdit olmamıştır." diye konuştu.

Diyarbakırlı köylüler, Kürtçe mevlidin kesildiği iddiasını yalanladı ViDEO

"MİLLETİ BİRBİRİNE KARŞI KÖTÜ DURUMA SOKMAK İSTİYORLAR"

Mahallede sadece defin işlemlerini yaptıklarını dile getiren Kaçar, "Taziye olmadığı için bütün aile de evlerine dağıldı. İddialar yalandır. 8 aydır köyümüzde ne bir taziye oldu ne bir mevlit okundu ne de jandarma geldi. Böyle asılsız bir iftirayla milleti birbirine karşı kötü duruma sokmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhtar Metin Aslan da, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yalan haberdir. Ne askeriye buraya gelmiş ne mevlit okunmuş ne de taziye evi açıktır." dedi.

Aslan, pandemi nedeniyle 8 aydan bu yana taziye evinin açılmadığını belirtti.

"JANDARMA İLE İÇ İÇEYİZ"

Satı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Emin Aslan ise iddianın doğru olmadığını ifade ederek, iddiayla ilgili fotoğrafın da köylerine ait olmadığını savundu.

Aslan, "Bu iddia yalan ve iftiradır. Jandarma ile iç içeyiz. Kesinlikle bugüne kadar jandarmadan böyle bir baskın yapılmamış. Köyümüzde 8 aydan beri taziye de olmamış mevlit de okunmamıştır." şeklinde konuştu.