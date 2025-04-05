Diyarbakır'da kazaya karışan sürücü panik yaşadı

İHA
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcoğlu Caddesi'nde 33 YD 522 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 21 ACR 300 plakalı otomobil çarpıştı..
Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
KADIN SÜRÜCÜ PANİĞE KAPILDI, ARABADAN İNMEDİ
21 ACR 300 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, kaza nedeniyle geçirdiği panikle arabandan inmek istemedi.
Otomobiller polis kontrolünde yoldan çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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