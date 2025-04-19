Diyarbakır'da komşu aileler arasında taşlı sopalı kavga
DHA

Komşu iki aile birbirine girdi...

Olayın adresi Diyarbakır.

Öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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