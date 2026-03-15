Hakkâri-Çukurca kara yolunda çığ: Sürücüler mahsur kaldı

Yurdun doğusunda kış şartları sert etkisini devam ettiriyor.

Hakkâri’de etkili olan kar yağışı, Doğanlı köyü civarında Hakkâri-Çukurca kara yolunda çığa yol açtı. Kar kütlesi yolu kapatınca, bölgede seyir halinde olan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ temizleme ve yolu ulaşıma açma çalışmalarına başlarken, mahsur kalan sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için yoğun çaba harcadı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Kar yağışının devam ettiği bölgede yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.