Diyarbakır'da mandaların banyo keyfi

Tarihi Devegeçidi Köprüsü altından geçen akarsuda banyo keyfi yapan mandalar, drone ile görüntülendi.

Hava sıcaklıkları, Türkiye'nin doğusundan batısına artışa geçti.

Kışı çok zor geçiren şehirlerden Diyarbakır'da da sıcaklık yükselince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Banyo keyfi yapan mandalar

Şehirde mandalar, sıcak havada serinlemek için su kaynaklarına yöneldi.

Tarihi Devegeçidi Köprüsü altından geçen akarsuda banyo keyfi yapan mandalar, drone ile görüntülendi.

Doğadaki muhteşemlik

Hayvanların doğadaki muhteşem halini görenler, dönüp bir kez daha baktı.

Her yıl bu dönemlerde ortaya çıkan bu kareler, kışın kaplıcaları olan iller için değişiyor.