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Diyarbakır'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 17 yaralı

Silvan kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 2’si ağır, 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA DHA
17.07.2025 11:55

Diyarbakır-Silvan kara yolu Bismil yol ayrımı yakınlarında, sabah saatlerinde bir kaza  meydana geldi.

B.T.'nin kontrolünü yitirdiği 67 ACG 834 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.

17 KİŞİ YARALANDI 

Minibüs yan yatarken, kazada 17 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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