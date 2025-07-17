Diyarbakır'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 17 yaralı

Diyarbakır-Silvan kara yolu Bismil yol ayrımı yakınlarında, sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

B.T.'nin kontrolünü yitirdiği 67 ACG 834 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.

17 KİŞİ YARALANDI

Minibüs yan yatarken, kazada 17 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.