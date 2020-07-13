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    Diyarbakır'da minibüste yolcuların öksürük kavgası 

    Minibüste maskesini çıkarıp öksüren erkek yolcuya kadın yolcu tepki gösterdi. Araç dışında da süren tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar polis tarafından ayrıldı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 14:58
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    Diyarbakır'da minibüste yolcuların öksürük kavgası 

     

    Diyarbakır'da, merkez Bağlar ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan plakası öğrenilemeyen minibüsteki erkek yolcu, maskesini çıkarıp, öksürmeye başladı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginleşen kadın yolcu, duruma tepki gösterdi.

    İkili arasında sözlü tartışma başlamasıyla, erkek yolcu kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi.

    KAVGAYI POLİSLER AYIRDI

    Ardından kadın yolcunun da inmesiyle tartışma dışarıda da devam etti. Kadının bağırmaları üzerine çevredekiler de erkek yolcuya tepki gösterdi.

    Bu sırada 2 yolcu arasında çıkan kavga, bölgede devriye görevi yapan polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

    Diyarbakır'da minibüste yolcuların öksürük kavgası VİDEO

    ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

    Polis merkezine götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleriyle serbest bırakıldı.  Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası verildi.

    Kadın ve erkeğin kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Diyarbakır'da minibüste yolcuların öksürük kavgası  #1

    Diyarbakır'da minibüste yolcuların öksürük kavgası  #2

    Diyarbakır'da minibüste yolcuların öksürük kavgası  #3

    Diyarbakır'da minibüste yolcuların öksürük kavgası  #4

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