Diyarbakır’da rüzgar minareyi salladı, çatıları uçurdu, boş su tankını düşürdü Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdaki boş su tankının üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu. Ağaçları deviren kuvvetli rüzgar, bir binanın da çatısını uçurdu. Bir caminin minaresi ise kuvvetli rüzgarla birlikte beşik gibi sallandı.

DHA

Diyarbakır’da etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar esinti nedeniyle yürümekte zorlandı.

Boş su tankı lüks aracın üzerine düştü

Şiddetli rüzgarla birlikte Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde 8 katlı bir binanın çatısındaki boş su tankı, park halindeki 21 AAH 158 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Lüks araçta hasar oluştu.

Binanın çatısı uçtu

Diclekent Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarken, site içerisindeki ağaç da devrildi.

Yenişehir ilçesinde güvenlik amacıyla yol kenarına dizilen bariyerler de rüzgarla birlikte devrildi.

Fabrika Mahallesi Tekel Kavşağı’nda da inşaat halindeki bir caminin minaresi kuvvetli rüzgarla birlikte beşik gibi sallandı.

"Bina sakinlerinden şikayetçi olacağız"

Üzerine su deposu düşen aracın sahibinin amcası Naif Doğanay, “Yeğenim araçtan çıktıktan sonra yukarıdan boş bir su deposu, arabanın üzerine düştü. Yeğenim kıl payı kurtuldu. Kafasına değmiş olsaydı, şu an hayatta olmayabilirdi. Daha önce tedbir alınmış olsaydı, bu böyle olmazdı. Bina sakinlerinden şikayetçi olacağız. Eski bir su deposu ve sökülmüş vaziyette çatıya bırakmışlar.” dedi.

Meteoroloji'den uyarı

Öte yandan Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, şiddetli rüzgarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji’nin tahminine göre rüzgar ağırlıklı olarak güneyden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Siirt ve Şırnak da kuvvetli fırtına için uyarılar iller arasında yer aldı.