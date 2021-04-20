Diyarbakır'da sahte çamaşır deterjanı operasyonu
Diyarbakır'da, minibüste yapılan aramada sahte oldukları belirlenen 3 ton 762 kilogram toz çamaşır, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu ele geçirildi.
- DHA
- 20.04.2021 - 16:56
- Güncelleme : 20.04.2021 - 17:00
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Ergani ilçesinde ikamet eden şüphelinin, elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği bilgisi alındı.
Harekete geçen ekipler, Yakacık Mahallesi'nde şüpheli A.K.'nin kullandığı minibüsü durdurup, arama yaptı.
SAHTE DETERJANLARA EL KONULDU
Aramada, sahte oldukları belirlenen 3 ton 762 kilogram toz çamaşır deterjanı, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, A.K.'yi gözaltına aldı.