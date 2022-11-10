Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için su altında Atatürk portreli Türk bayrağını açtılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 ilde saygı ve minnetle anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında düzenlenen anma törenlerinde birbirinden duygusal anlar yaşandı.

Törenlere yoğun ilgi

Çocuk, genç ve yaşlı demeden birçok vatandaş, Ata'ya saygı için düzenlenen törenlere akın etti.

Bir görüntü de Diyarbakır'dan geldi.

Diyarbakır'da su altında Atatürk portresi açıldı VİDEO



Atatürk portresi açıldı

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Eğil ilçesindeki baraj gölünde dalış gerçekleştirdi.

AA'nın aktarımına göre; yer altı ekibi, buradaki Asurlulardan kalma tarihi kalıntıların önünde üzerinde Atatürk portresi yer alan Türk bayrağı açarak andı.