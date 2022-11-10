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    Diyarbakır'da su altında Atatürk portresi açıldı

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için su altında Atatürk portreli Türk bayrağını açtılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
    • 10.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 18:08
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    Diyarbakır'da su altında Atatürk portresi açıldı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 ilde saygı ve minnetle anıldı.

    Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında düzenlenen anma törenlerinde birbirinden duygusal anlar yaşandı.

    Törenlere yoğun ilgi

    Çocuk, genç ve yaşlı demeden birçok vatandaş, Ata'ya saygı için düzenlenen törenlere akın etti.

    Bir görüntü de Diyarbakır'dan geldi.

    Diyarbakır'da su altında Atatürk portresi açıldı VİDEO

    Atatürk portresi açıldı

    Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Eğil ilçesindeki baraj gölünde dalış gerçekleştirdi.

    AA'nın aktarımına göre; yer altı ekibi, buradaki Asurlulardan kalma tarihi kalıntıların önünde üzerinde Atatürk portresi yer alan Türk bayrağı açarak andı.

    Diyarbakır da su altında Atatürk portresi açıldı #1


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