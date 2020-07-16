HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri'nden olan Sever Fidan'ın oğlu, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri'nin çabaları sonuç veriyor.

Hakkari Yüksekova'dan Diyarbakır'a giderek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Sever Fidan, 11 yıldır ayrı olduğu evladıyla, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde buluştu.

17 YAŞINDA KAÇIRILDI

Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Tayfur Fidan ile buluşan anne, 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tayfur'u gözyaşları ile karşıladı.

Diyarbakır'da terör örgütünden kaçan şahıs teslim oldu - VİDEO



15 ANNE EVLADINA KAVUŞTU

Tayfur Fidan'ın güvenlik güçlerine teslim olmasıyla, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 15'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına, engelli baba Cemal Ertaş güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan'a kavuşmuştu.