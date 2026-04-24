Diyarbakır’da yıkım sırasında şaşırtan gerçek: Komşu binanın odalarında duvarlar eksik çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yürütülen kontrollü yıkım çalışması, beklenmedik bir yapısal sorunu gün yüzüne çıkardı. 5 katlı ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, hemen bitişiğindeki 7 katlı apartmanın bazı dairelerinde duvar eksiklikleri olduğu tespit edildi.

YIKIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN YAPI SORUNU

5 Nisan Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Medya Apartmanı, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkım kararıyla kontrollü şekilde kaldırılmaya başlandı.

Yıkım süreci ilerledikçe bitişikteki Taşkıran Apartmanı’nın bazı bölümlerinde, odaların duvarlarının yapılmadığı ya da eksik bırakıldığı ortaya çıktı.

"DUVAR YERİNE KOMŞU BİNAYA DAYANMIŞ"

Serdar Şeker, bitişik binanın kendi yapısal duvarı olmadan inşa edildiğini ve komşu binadan destek alındığını öne sürdü.

Şeker, yıkım sürecinde oluşan titreşimlerin kendi binasında çatlaklara yol açtığını belirterek yetkililerin sürece müdahale etmediğini ifade etti.

SAKİNLER TEDİRGİN: "EVİMİZ ZARAR GÖRÜYOR"

Apartman sakinlerinden Mehmet Salih Güzel ise binanın ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Güzel, yıkım sırasında oluşan sarsıntılar nedeniyle ailelerin evde kalamadığını, buna rağmen hırsızlık riskine karşı mecburen binada bulunmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Sakinler, yıkımın kontrollü yapıldığı açıklansa da sahada yeterli denetim olmadığını savundu.

İddialara göre, süreç boyunca yetkili kurumlara çok sayıda başvuru yapılmasına rağmen net bir dönüş alınamadı.

YAPISAL GÜVENLİK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Olay, hem deprem sonrası yapı güvenliği hem de yıkım süreçlerindeki denetim mekanizmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, apartmanın detaylı şekilde incelenmesini ve oluşan zararların giderilmesini talep ediyor.