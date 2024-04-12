İHA
Diyarbakır'da Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak’ta sabah saatlerinde kahvehane önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.
Havaya ateş açtı
Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek "kardeşini kimin bıçakladığını" sorup yarı otomatik silahla havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı.
Şüpheliler, daha sonra kahvehanenin önünde birkaç el havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Olayla yaralanan olmazken panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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