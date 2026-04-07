TOKİ 500.000 konut sözleşmeleri ne zaman? İşte imza tarihi

Konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için TOKİ projelerinde yeni bir aşamaya geçildi.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, sözleşme sürecine odaklanırken gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

"TOKİ 500 bin konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, beklenen yanıt TOKİ’nin resmi hesapları üzerinden paylaşıldı.

Peki, TOKİ sözleşmeleri ne zaman? TOKİ 500 bin konut sözleşme ve imza tarihi...

TOKİ SÖZLEŞME TARİHİ 2026

TOKİ'nin X hesabından yapılan açıklama ile sözleşme tarihine ilişkin detaylar belli oldu.

Paylaşımda, "Konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından ihale işlemleri de tamamlanarak inşaat çalışmaları başlamaktadır. Projenin "Konut Belirleme Kura Çekilişi ve Sözleşme" dönemine yönelik şu anda belirlenmiş bir tarih bilgisi bulunmamaktadır. Süreci web sayfamız http://toki.gov.tr adresi aracılığı ile takip edebilirsiniz." denildi.