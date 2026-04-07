MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum

Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecinde geri sayım devam ediyor.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemleri 25 Mart’ta başladı.

Tercihini henüz yapamayanlar, başvurularını 24 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Tercih döneminin sona ermesinin ardından puan ve kontenjan sıralamalarına göre ikinci seçim aşamasına geçilecek. Bu süreçte adaylar fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık kontrollerine çağrılacak.

Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklancacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların Haziran ayının son haftalarında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASINDA ADAYLARI NELER BEKLİYOR?

İkinci seçim aşamasında adaylar, fiziki yeterlilik testleri, mülakatlar ve kapsamlı değerlendirmelerden geçecek.

Peki, hangi puan türleri hangi aşamalara çağrılacak?

KHO (Kara Harp Okulu): Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel

DHO (Deniz Harp Okulu): Sayısal

HHO (Hava Harp Okulu): Sayısal

Hava İstihkam: Sayısal

Hava Piyade: Eşit Ağırlık

Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay MYO: Genel Puan