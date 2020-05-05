Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, çektikleri videolarla Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğünce Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan klipte rol alan çocuklar trafik kuralları ile ilgili mesaj verdi.

MESAJLARI KLİP HALİNE GETİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği çalışma ile çocuklar, evlerinde trafik kurallarına uyulması ve koronavirüs ile mücadeleye yönelik mesajlarından oluşan görüntü çekti.

Daha sonra bu görüntüler Emniyet Müdürlüğünce klibe dönüştürülerek sosyal medyadan paylaşıldı.

"EVDEYİM AMA TRAFİK KURALLARI AKLIMDA"

Çocuklar kaydettikleri görüntülerde "Evde kal" çağrılarına uyduklarını belirterek "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda." mesajını paylaştı.

Farkındalık oluşturulması için hazırlanan klipte polis memurlarının "Trafikte her yıl daha iyiye" çağrısı da yer aldı.

Diyarbakırlı çocuklardan trafik kuralları mesajı