Dolar
7.0732
0.4059%
Euro
7.6778
-0.1157%
Altın
1706.75
0.2885%
Borsa
98737.52
-0.1059%
G. Altın
388.842
0.8946%
Bitcoin
62872.98
-0.1566%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Diyarbakırlı çocuklardan trafik kuralları mesajı

    Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, çektikleri videolarla Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.
    • AA
    • 05.05.2020 - 21:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Diyarbakırlı çocuklardan trafik kuralları mesajı

    Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğünce Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan klipte rol alan çocuklar trafik kuralları ile ilgili mesaj verdi.

    MESAJLARI KLİP HALİNE GETİRİLDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği çalışma ile çocuklar, evlerinde trafik kurallarına uyulması ve koronavirüs ile mücadeleye yönelik mesajlarından oluşan görüntü çekti.

    Daha sonra bu görüntüler Emniyet Müdürlüğünce klibe dönüştürülerek sosyal medyadan paylaşıldı.

    "EVDEYİM AMA TRAFİK KURALLARI AKLIMDA"

    Çocuklar kaydettikleri görüntülerde "Evde kal" çağrılarına uyduklarını belirterek "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda." mesajını paylaştı.

    Farkındalık oluşturulması için hazırlanan klipte polis memurlarının "Trafikte her yıl daha iyiye" çağrısı da yer aldı.

    Diyarbakırlı çocuklardan trafik kuralları mesajı

    Görüş Bildir