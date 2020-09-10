Kıraathanede günlük 50 lira ve 5 litre kola karşılığında çalışan kola bağımlısı Volkan Egrik, iş yerinde başka bir içecek tüketmediğini söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Volkan Egrik, küçüklükten bu yana bağımlı olduğu kola nedeniyle, kıraathanede işverenle yaptığı anlaşmayla günlük 50 lira yevmiye ve 5 litre kola karşılığında çalışıyor.

Yaklaşık 3 yıldır kıraathanede çalışan Egrik, işe başlamadan önce günlük yevmiyesini de peşin alıyor.

İŞTE BAŞKA İÇECEK TÜKETMİYOR

Aldığı yevmiyeyle 2,5 litre kola satın alıp içtikten sonra işe başlayan Egrik, kola dışında iş yerinde herhangi bir içecek içmediğini söyledi.

Kolayı çok sevdiğini söyleyen Egrik, "Kola içmeden çalışamam. Kahvaltıda kola olmazsa kahvaltı yapamam. İçmezsem yerimde duramam, mutlaka içmem gerekiyor. Hiç rahatsız olmuyorum. Küçüklükten bu yana içiyorum. Her gün düzenli olarak içerim. Şimdiye kadar herhangi bir rahatsızlık duymadım" dedi.

Diyarbakırlı Volkan, günde 5 litre kola içiyor VİDEO

"İÇMEDİĞİ ZAMAN BAŞI AĞRIYOR"

Kıraathane sahibi Ahmet Özden ise Volkan'ın kola içmediği zaman şikayetlerde bulunduğunu söyledi.

Özden, "Kolasını içip sonra iş başı yapıyor. 3 yıldır burada çalışıyor. Kola içmediği zaman 'Başım ağrıyor' diyor. Kola içmekten tutamıyoruz onu. Yardımcı olmak istedik. Ama kendisi kolayı çok seviyor. 'Kola içtiğimde ben rahat hissediyorum kendimi' diyor" diye konuştu.