DMM: 'Türkiye'de gıda arzı tehlikede iddiası' gerçeği yansıtmıyor

Orta Doğu'da savaş 25. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından küresel piyasalarda da dalgalanmalar yaşandı.

Bunun üzerine bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin etkilerine yönelik gerçeği yansıtmayan bilgiler öne sürüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise bu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalandı.

"TÜRKİYE'DE GÜBRE KRİZİ YAŞANDIĞI İDDİASI DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

DMM paylaşımında şu sözleri kullandı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği' iddiası dezenformasyon içermektedir.



Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğu açıkça ifade edilmiştir.

"TÜRKİYE'NİN ARZ GÜVENLİĞİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Türkiye ayrıca farklı tedarik kanallarına da sahip olup; ilgili alanlardaki arz güvenliği kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.



Kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması, yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir.