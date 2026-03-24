Mart 2026 güncel konut kredisi faiz oranları: En düşükten en yükseğe

Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için kredi faiz oranları, en az evin fiyatı kadar belirleyici bir unsur.

Bankaların sunduğu konut kredisi seçeneklerinde küçük gibi görünen faiz farkları, büyük farklar yaratıyor.

Bu nedenle kredi kullanmadan önce farklı bankaların oranlarını detaylı şekilde incelemek ve karşılaştırmak büyük önem taşıyor.

Mart 2026 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını inceledik.

İşte, en düşük-en yüksek konut kredisi faiz oranları...

MART 2026 KONUT KREDİSİ FAİZLERİ (1 MİLYON TL)

QNB Faiz: %2,49 Aylık Taksit: 26.273,20 TL Toplam Ödeme: 3.178.034 TL

İş Bankası Faiz: %2,55 Aylık Taksit: 26.806,03 TL Toplam Ödeme: 3.257.423 TL

Albaraka Türk Kâr Payı: %2,63 Aylık Taksit: 27.521,09 TL Toplam Ödeme: 3.327.425 TL

Kuveyt Türk Kâr Payı: %2,65 Aylık Taksit: 27.700,65 TL Toplam Ödeme: 3.356.780 TL

Halkbank Faiz: %2,69 Aylık Taksit: 28.060,70 TL Toplam Ödeme: 3.404.086 TL

Akbank Faiz: %2,79 Aylık Taksit: 28.966,07 TL Toplam Ödeme: 3.517.678 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası) Faiz: %2,85 Aylık Taksit: 29.512,73 TL Toplam Ödeme: 3.567.804 TL

Türkiye Finans Kâr Payı: %2,85 Aylık Taksit: 29.512,73 TL Toplam Ödeme: 3.560.527 TL

Garanti BBVA Faiz: %2,89 Aylık Taksit: 29.878,54 TL Toplam Ödeme: 3.627.024 TL

Alternatif Bank Faiz: %2,89 Aylık Taksit: 29.878,54 TL Toplam Ödeme: 3.608.084 TL

ING Faiz: %2,99 Aylık Taksit: 30.797,66 TL Toplam Ödeme: 3.718.403 TL

Ziraat Bankası Faiz: %3,19 Aylık Taksit: 32.654,09 TL Toplam Ödeme: 3.943.590 TL

DenizBank Faiz: %3,31 Aylık Taksit: 33.778,51 TL Toplam Ödeme: 4.078.521 TL

ICBC Bank Turkey Faiz: %3,42 Aylık Taksit: 34.815,50 TL Toplam Ödeme: 4.197.544 TL

Şekerbank Faiz: %3,58 Aylık Taksit: 36.333,58 TL Toplam Ödeme: 4.379.629 TL

Anadolubank Faiz: %4,29 Aylık Taksit: 43.179,35 TL Toplam Ödeme: 5.206.092 TL