Mart 2026 güncel konut kredisi faiz oranları: En düşükten en yükseğe

Konut sahibi olmak için kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka banka güncel faiz oranlarını inceliyor. Bu noktada, bankalarda en düşükten en yükseğe Mart 2026 konut kredisi faizlerini sıraladık.
Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için kredi faiz oranları, en az evin fiyatı kadar belirleyici bir unsur.
Bankaların sunduğu konut kredisi seçeneklerinde küçük gibi görünen faiz farkları, büyük farklar yaratıyor.
Bu nedenle kredi kullanmadan önce farklı bankaların oranlarını detaylı şekilde incelemek ve karşılaştırmak büyük önem taşıyor.
Mart 2026 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını inceledik.
İşte, en düşük-en yüksek konut kredisi faiz oranları...
MART 2026 KONUT KREDİSİ FAİZLERİ (1 MİLYON TL)
- QNB Faiz: %2,49 Aylık Taksit: 26.273,20 TL Toplam Ödeme: 3.178.034 TL
- İş Bankası Faiz: %2,55 Aylık Taksit: 26.806,03 TL Toplam Ödeme: 3.257.423 TL
- Albaraka Türk Kâr Payı: %2,63 Aylık Taksit: 27.521,09 TL Toplam Ödeme: 3.327.425 TL
- Kuveyt Türk Kâr Payı: %2,65 Aylık Taksit: 27.700,65 TL Toplam Ödeme: 3.356.780 TL
- Halkbank Faiz: %2,69 Aylık Taksit: 28.060,70 TL Toplam Ödeme: 3.404.086 TL
- Akbank Faiz: %2,79 Aylık Taksit: 28.966,07 TL Toplam Ödeme: 3.517.678 TL
- TEB (Türk Ekonomi Bankası) Faiz: %2,85 Aylık Taksit: 29.512,73 TL Toplam Ödeme: 3.567.804 TL
- Türkiye Finans Kâr Payı: %2,85 Aylık Taksit: 29.512,73 TL Toplam Ödeme: 3.560.527 TL
- Garanti BBVA Faiz: %2,89 Aylık Taksit: 29.878,54 TL Toplam Ödeme: 3.627.024 TL
- Alternatif Bank Faiz: %2,89 Aylık Taksit: 29.878,54 TL Toplam Ödeme: 3.608.084 TL
- ING Faiz: %2,99 Aylık Taksit: 30.797,66 TL Toplam Ödeme: 3.718.403 TL
- Ziraat Bankası Faiz: %3,19 Aylık Taksit: 32.654,09 TL Toplam Ödeme: 3.943.590 TL
- DenizBank Faiz: %3,31 Aylık Taksit: 33.778,51 TL Toplam Ödeme: 4.078.521 TL
- ICBC Bank Turkey Faiz: %3,42 Aylık Taksit: 34.815,50 TL Toplam Ödeme: 4.197.544 TL
- Şekerbank Faiz: %3,58 Aylık Taksit: 36.333,58 TL Toplam Ödeme: 4.379.629 TL
- Anadolubank Faiz: %4,29 Aylık Taksit: 43.179,35 TL Toplam Ödeme: 5.206.092 TL
