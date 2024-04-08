DMM'den ‘AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu’ iddiasına açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili ‘AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu’ iddiası doğru değildir” açıklamasında bulundu.

İHA

'AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu' gibi iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), iddiaya yönelik yalanlama geldi.

"Tamamen kurgudan ibarettir"

DMM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu, iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir”

"Hiçbir belgeye dayanmayan görüntüler"

Devletin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu olmadığını belirten DMM şunları dedi:

“Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)