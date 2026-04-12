Doğu’da kış geri döndü: Kar, don ve çığ uyarısı peş peşe geldi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok ilde günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, yağışların gün içinde yer yer kuvvetleneceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ KAPIDA

Meteoroloji verilerine göre, özellikle öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar bölgede etkili olacak yağışların bazı kesimlerde 5 ila 15 santimetre arasında kar bırakması bekleniyor. Yüksek rakımlı alanlarda ise kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

Uzmanlar, sabah ve gece saatlerinde etkisini artıracak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sürücüler için risk oluşturan bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

ZİRAİ DON RİSKİ ARTIYOR

Bölgede tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar için de kritik bir uyarı yapıldı. Yetkililer, zirai don riskinin bulunduğunu vurgulayarak üreticilerin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kar örtüsünün kalın olduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine dikkat çekildi. Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

SEL VE TİPİ UYARISI

Kuvvetli yağışla birlikte bazı bölgelerde tipi ve yer yer sel riski de gündeme geldi. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları yakından takip etmelerini istedi.