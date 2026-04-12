Kaymakamlıktan bağı bahçesi olana duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren yasaklanıyor

İlçe Kaymakamlığı tarafından alınan karar kapsamında, 01 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde anız ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklandı.

Alınan kararın özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskini azaltmayı amaçladığı belirtildi.

Bağ ve bahçe temizliği sırasında ortaya çıkan ot, dal ve benzeri bitki atıklarının yakılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.

UYMAYANLARA YASAL İŞLEM UYGULANACAK

Yetkililer, yasağa uymayan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı. Denetimlerin ilgili birimler tarafından düzenli ve sıkı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Salihli Kaymakamlığı, vatandaşlara yönelik yaptığı açıklamada orman yangınlarının önlenmesi için tüm kurallara hassasiyetle uyulması gerektiğini belirtti. Açıklamada, küçük bir ihmalin bile büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekildi.